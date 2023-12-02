В Одеській області зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури, без жертв - ОВА

Унаслідок нічної атаки безпілотниками зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Російські терористи вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 10 "шахедів". На жаль, сталося влучання в об'єкт інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Кіпер повідомив, що через влучання на об'єкті "спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Жертв і постраждалих немає".