Окупанти обстріляли центр прикордонного Вовчанська, загинув мирний житель - прокуратура

У неділю, близько 11:00, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ Харківської області, є загиблий.

“Під ударом опинилася центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді, від отриманих травм він загинув на місці”, - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).