Події

13:10 01.10.2023

Окупанти обстріляли центр прикордонного Вовчанська, загинув мирний житель - прокуратура

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У неділю, близько 11:00, російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ Харківської області, є загиблий.

“Під ударом опинилася центральна площа міста. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. У цей час 63-річний місцевий мешканець їхав на велосипеді, від отриманих травм він загинув на місці”, - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теги: #обстріл #вовчанськ

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