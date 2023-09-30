Події

09:06 30.09.2023

Унаслідок обстрілу Херсона виникла пожежа в гаражному кооперативі, постраждали два навчальні заклади

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Унаслідок обстрілу Херсона виникла пожежа в гаражному кооперативі, постраждали два навчальні заклади

Унаслідок обстрілу росіянами Херсона виникла пожежа в гаражному кооперативі, загорівся стадіон одного з навчальних закладів, пошкоджено ще один навчальний заклад, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Вночі армія рф обстріляла Корабельний район Херсона", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Як уточнив Мрочко, унаслідок влучень сталася пожежа в гаражному кооперативі - горіли 30 гаражів. "Для боротьби з вогнем було залучено 3 наряди - 12 рятувальників і 3 машини. Через ворожі обстріли загорівся і стадіон одного з навчальних закладів".

За його словами, ще один навчальний заклад було пошкоджено через ранковий обстріл центру Херсона.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл

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