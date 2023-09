НАЗК призупиняє статус угорського OTP Bank і пяти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупиняє статус 5 грецьких компаній-перевізників та угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни.

"Таке рішення ухвалено за результатами переговорів між представниками Агентства та представниками компаній і урядів цих країн щодо припинення співробітництва з російською федерацією", - повідомляється на сайті НАЗК.

Агентство сподівається, "що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу, а також виключить можливість блокування Грецією майбутнього пакета санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну".

Таким чином, на порталі "Війна і санкції", у розділі "Міжнародні спонсори війни", ці 6 компаній (угорський OTP Bank і грецькі компанії-перевізники Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD) матимуть тимчасово призупинений статус. "Подальше виключення з переліку залежатиме від виконання зазначених умов", - ідеться в повідомленні.

Навесні 2023 року НАЗК включило до переліку міжнародних спонсорів війни угорський OTP Bank. А влітку 2023 року НАЗК відновило статус "спонсорів війни" п'яти грецьким компаніям-перевізникам.