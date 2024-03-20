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16:23 20.03.2024

НАЗК переадресовуватиме користувачів із сайту "Міжнародні спонсори війни" на сайт РНБО

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НАЗК переадресовуватиме користувачів із сайту "Міжнародні спонсори війни" на сайт РНБО

Кабінет Міністрів України визначив, що немає потреби у функціонуванні на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) сторінки "Міжнародні спонсори війни".

"Під час засідання було розглянуто питання функціонування на вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції сторінки "Міжнародні спонсори війни". Зокрема, було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку "Міжнародних спонсорів війни". Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії", - ідеться в повідомленні пресслужби уряду за 19 березня з посиланням на розширене засідання уряду щодо санкційної політики держави.

Крім того, Міністерство юстиції України наголосило на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

У пресслужбі повідомили, що представники Ради національної безпеки і оборони (РНБО) заявили про відсутність потреби в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

Своєю чергою в Національному агентстві з питань запобігання корупції погодилися, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

"Після обговорення присутні погодилися з низкою пропозицій МЗС, Мін'юсту, Мінекономіки, РНБО, Національного агентства з питань запобігання корупції. Зокрема, щодо необхідності передачі інформації, яка міститься на вищезгаданому сайті, до Міжвідомчої робочої групи з реалізації державної санкційної політики для опрацювання, в тому числі, визначення підстав для застосування санкцій до зазначених на цьому ресурсі суб'єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО", - ідеться в повідомленні.

Крім того, вирішено запровадити переадресацію Нацагентством з питань запобігання корупції користувачів зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" на вебсайт РНБО "Державний реєстр санкцій".

"Це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб'єктів, щодо яких було застосовано санкції в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що, крім представників української влади, на засіданні були посли Італії, Японії, Австрії, Франції, Угорщини, Туреччини, тимчасово повірені у справах посольств США, Бельгії, Фінляндії, Греції та представництва ЄС в Україні, а також представники посольств Великої Британії та Північної Ірландії, Канади, Німеччини та КНР.

Теги: #назк #спонсори_війни

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