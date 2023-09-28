У Роттердамі двоє людей загинули в тезультаті стрілянини в медичному центрі

Унаслідок стрілянини в медичному центрі Університету імені Еразма Роттердамського загинули щонайменше двоє людей, повідомляє в четвер BBC із посиланням на нідерландську поліцію.

Вік загиблих 39 років і 42 роки. Також 14-річна донька одного із загиблих дістала поранення і перебуває у важкому стані. Про інших постраждалих поки що не повідомляють.

Раніше надходили дані про кількох загиблих, проте точної кількості не наводили.

У поліції також заявили, що мотив стрільця поки що не встановлено. Підозрюваного затримано: він є студентом університету, в якому сталася стрілянина.

За даними міського управління поліції, близько 14:00 за місцевим часом (15:00 кв) чоловік відкрив вогонь у житловому будинку, а потім - у медичному центрі.

Пізніше у ЗМІ з'явилося відео, на якому видно, як стрільця в кайданках виводять із будівлі медцентру.

Університетський медичний центр Erasmus MC є найбільшим у країні.