Події

15:32 28.09.2023

Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

2 хв читати
Зеленський - Столтенбергу: Нам потрібно разом пройти цю зиму

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію з очікуваними атаками РФ на критичну інфраструктуру України в осінньо-зимовий період.

"Ми окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України. І у зв'язку з цим обговорили можливість постачань того, що нам справді потрібно, постачань додаткових систем ППО державами-членами", - заявив Зеленський на спільній із генсеком НАТО пресконференції в Києві в четвер.

За його словами, Столтенберг погодився докласти своїх зусиль для допомоги та підтримки України в цьому питанні, а також мобілізувати можливості держав-членів Альянсу.

"Нам потрібно разом пройти цю зиму, захистити нашу енергетичну інфраструктуру та життя людей", - заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що обговорив із генсеком НАТО всі ключові оборонні питання, реальну ситуацію на полі бою та потреби українських воїнів.

"Упевнений, ми можемо далі тиснути на агресора так, щоб Росія тільки відступала і втрачала. І це правильна тактика", - сказав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що на тлі інтенсифікації російських атак БПЛА по українській інфраструктурі необхідна відповідна інтенсивність тиску на Росію.

Співрозмовники також обговорили подальшу роботу зі зближення України та Альянсу і майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Зокрема, за словами Зеленського, наразі Україна спільно з НАТО працює над підготовкою нового документа, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки з досягнення Україною відповідності принципам і стандартам Альянсу.

Теги: #нато #зима #україна #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 28.09.2023
НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

15:22 28.09.2023
Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

15:17 28.09.2023
НАТО не має доказів навмисного нападу на Румунію після падіння там уламків дронів

НАТО не має доказів навмисного нападу на Румунію після падіння там уламків дронів

11:31 28.09.2023
Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

11:15 28.09.2023
Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

08:28 28.09.2023
Знищено 34 із 44 "Шахедів" і шість розвідувальних дронів

Знищено 34 із 44 "Шахедів" і шість розвідувальних дронів

04:47 28.09.2023
В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

02:05 28.09.2023
Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

01:41 28.09.2023
Уряди знайшли "найкращі рішення" з зернового питання – Чолаку

Уряди знайшли "найкращі рішення" з зернового питання – Чолаку

23:51 27.09.2023
Внаслідок обстрілу Херсонської області є загиблий, ще один поранений – голова ОВА

Внаслідок обстрілу Херсонської області є загиблий, ще один поранений – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО обговорить на форумі в Стокгольмі можливість збільшення виробництва боєприпасів

Зеленський - Столтенбергу: Сьогоднішні відносини України і НАТО доводять, що її членство в Альянсі буде абсолютно природним і посилюватиме обидві сторони

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

Генсек НАТО і міністр оборони Франції прибули до Києва

ОСТАННЄ

Столтенберг вітає спільне виробництво систем ППО Україною та США

Столтенберг і Зеленський обговорили поточні оборонні потреби України

Шмигаль передав послу США концепт посилення стійкості демократії в Україні

Зеленський заявив, що поки що не виявлено фактів продажу Іраном ракет у РФ

СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до Росії

Генсек НАТО і міністр оборони Франції прибули до Києва

Саміт США-ЄС буде присвячений співпраці сторін і підтриманню України

ТЧХУ розширює команду волонтерів Служби розшуку

У Молдові оточили озеро Гирбовець після того, як поруч знайшли уламки ракети - МВС

Умєров зустрівся з держсекретарем Великої Британії з питань оборони Шеппсом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА