Внаслідок обстрілу Херсонської області є загиблий, ще один поранений – голова ОВА

Внаслідок обстрілу Херсонської області у середу ввечері загинув 41-річний мирний житель, ще один отримав поранення, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний житель Херсона. Ще одному чоловікові, 27 років, медична допомога була надана на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно. Також ворог скинув сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - повідомив він.