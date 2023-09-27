Події

23:51 27.09.2023

Внаслідок обстрілу Херсонської області є загиблий, ще один поранений – голова ОВА

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Внаслідок обстрілу Херсонської області є загиблий, ще один поранений – голова ОВА

Внаслідок обстрілу Херсонської області у середу ввечері загинув 41-річний мирний житель, ще один отримав поранення, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний житель Херсона. Ще одному чоловікові, 27 років, медична допомога була надана на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно. Також ворог скинув сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - повідомив він.

Теги: #україна #обстріл #херсонська_область

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