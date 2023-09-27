Воїнам потрібно більше інструментів для знищення ракет та дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати ракети, дрони та авіацію. "Особливе доручення військовим буде окремим дорученням і всім, хто займається міжнародним напрямом. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і "Шахеди", і інші ударні дрони, і російську авіацію", - сказав він у відеозверненні у середу.

"І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає та готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, здатними забезпечити більше захисту від російського терору", - сказав Зеленський.