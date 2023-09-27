Кабмін призначив заступниками міністра оборони Джигира, Калмикову і Черногоренко

Кабінет Міністрів України призначив Юрія Джигира і Наталію Калмикову заступниками міністра оборони України, а Катерину Черногоренко - заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомлялося, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду міністра оборони України Рустема Умєрова, який раніше очолював Фонд держмайна України. Перед цим парламент підтримав відставку з посади глави оборонного відомства Олексія Резнікова.

Джигир раніше був заступником міністра фінансів, Калмикова - виконавча директорка Українського ветеранського фонду, Черногоренко - проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації України.