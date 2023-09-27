США оголосили про внесення Ізраїлю до програми безвізового в'їзду

Ізраїль внесено до програми безвізового в'їзду до США, йдеться в опублікованій у середу заяві Держдепу та Міністерства внутрішньої безпеки США.

"Сьогодні міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас спільно з держсекретарем Ентоні Блінкеном оголосили про зарахування Ізраїлю до програми безвізового в'їзду", - зазначено в заяві.

Згідно з цим рішенням, громадяни Ізраїлю зможуть "подавати заявку на поїздки до США з метою туризму і для ділових цілей терміном до 90 днів без попереднього отримання візи".

"Цей крок іще більше зміцнить безпеку, контакти між людьми та економічні зв'язки між США та Ізраїлем", - наголошується в заяві.

Раніше представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив телеканалу NBC, що таке рішення стане "важливим досягненням у 75-річній історії американсько-ізраїльського співробітництва, але внесімо ясність: рішення було ухвалено не як послуга Ізраїлю, а тому що воно відповідає інтересам і США, і Ізраїлю".

Американські ЗМІ зазначають, що, отже, громадянам США для в'їзду в Ізраїль також не буде потрібна віза.

Раніше 15 сенаторів від Демократичної партії США написали Блінкену листа, в якому висловили побоювання щодо внесення Ізраїлю до цієї програми й закликали держсекретаря не поспішати з ухваленням цього рішення.

Цього тижня глава МЗС Ізраїлю Елі Коен назвав можливу згоду США на схвалення участі його країни в програмі безвізового в'їзду "дипломатичним досягненням і гарною новиною для всіх ізраїльтян".

У законі США про імміграцію та громадянство є вимоги для приєднання будь-якої країни до безвізової програми США. Серед них - вимога про те, що частка відмов на заявки на неімміграційні візи громадянам цієї країни в попередньому фінансовому році не повинна перевищувати 3%.