ВАКС узяв під заставу у 805 тис. грн ексначальника управління Міграційної служби

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави у 805 тис. грн ексначальнику управління Державної міграційної служби, підозрюваному в заволодінні понад 88 млн грн під час реконструкції адмінбудівлі.

"27 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо заволодіння понад 88 млн грн під час реконструкції адміністративної будівлі Державної міграційної служби України, а саме ексначальнику Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) на сторінці у фейсбуці в середу.

За інформацією прокуратури, суд частково задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави розміром 805,2 тис. грн - це максимальний розмір, передбачений законом для цього злочину.

Також на підозрюваного покладено такі зобов'язання: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчому, прокурору та суду про зміну свого місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Термін дії зобов'язань - до 21 листопада 2023 року.