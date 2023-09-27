ДАРТ і Airbnb підписали меморандум про підтримку післявоєнного відновлення туристичної галузі України

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) і американська компанія Airbnb співпрацюватимуть для популяризації України у світі як туристично привабливої дестинації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ДАРТ, відповідний Меморандум підписано 25 вересня 2023 року під час зустрічі глави ДАРТ Мар'яни Олеськів та співзасновника і Директора зі стратегічного розвитку Airbnb Натана Блечарчика в Генеральному консульстві України в Мюнхені (Німеччина).

"Ініціатива Airbnb із надання безкоштовного тимчасового житла понад 100 тис. біженцям з України на початку повномасштабного вторгнення стала для нас значною підтримкою. Після перемоги ми хочемо висловити подяку і продемонструвати свою гостинність, запросивши до нас увесь світ, який увесь цей час стояв поруч з Україною. Підписаний сьогодні документ тепер офіційно засвідчує про наші наміри спільно відновлювати туристичну галузь нашої держави", - наголосила Олеськів.

Документ передбачає проведення спільних маркетингових заходів із просування туристичного потенціалу України - забезпечення онлайн-публікацій та розповсюдження промо-фото- і відеоконтенту туристично привабливих дестинацій нашої країни, зокрема й Криму після його деокупації. Ще одним пріоритетним напрямом співпраці буде обмін аналітичною та статистичною інформацією.

Співзасновник і директор зі стратегічного розвитку Airbnb Натан Блечарчик зазначив, що, незважаючи на те, що сьогодні в Україні навряд чи можливий туризм, важливо вже зараз визначити курс на післявоєнне відновлення галузі.

"Цим меморандумом ми погоджуємося підтримувати туризм в Україні після війни. Ця співпраця є вагомим знаком для нашої спільноти в усьому світі", - наголосив Блечарчик.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення в Україну ресурс Airbnb.org допоміг знайти безоплатне і тимчасове житло для понад 130 тисяч українців. Розміщення було профінансовано самою компанією Airbnb, Inc. та іншими донорами Airbnb.org, а також господарями житла, які пропонували проживання безкоштовно або зі значною знижкою для громадян України.