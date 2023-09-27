Події

09:29 27.09.2023

Україна відзначить День захисників і захисниць 1 жовтня й вшанує пам'ять загиблих хвилиною мовчання

1 хв читати
Україна відзначить День захисників і захисниць 1 жовтня й вшанує пам'ять загиблих хвилиною мовчання

У неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць, усіх, хто воює і хто віддав своє життя заради України та українців.

"Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто б’ється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України", - йдеться в повідомленні на офіційному телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського.

"І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. Хай це стане нашою новою традицією", - наголошується в повідомленні.

"9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність пам'яті про наших полеглих захисників і захисниць", - ідеться в повідомленні.

День захисників і захисниць України - державне свято України, яке відзначають у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Встановлено 14 жовтня 2014 року президентським указом. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня.

Теги: #день_захисника

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 14.10.2022
Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих воїнів

Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих воїнів

10:41 14.10.2022
Шмигаль: Ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників

Шмигаль: Ворог надовго запам'ятає непохитність та стійкість українських захисників

09:31 14.10.2022
Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

20:55 14.10.2021
Ми завжди готові захищати Україну і не дозволимо владі перетнути "червоні лінії"

Ми завжди готові захищати Україну і не дозволимо владі перетнути "червоні лінії"

11:34 14.10.2021
Президент у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих за незалежність

Президент у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять загиблих за незалежність

11:11 14.10.2021
Зеленський дякує захисникам і захисницям України за відвагу, героїзм і самопожертву

Зеленський дякує захисникам і захисницям України за відвагу, героїзм і самопожертву

14:34 13.10.2021
Погода 14 жовтня: День захисників та захисниць України буде сонячним і теплим

Погода 14 жовтня: День захисників та захисниць України буде сонячним і теплим

14:27 13.10.2021
Понад 31 тис. киян отримають матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць України

Понад 31 тис. киян отримають матеріальну допомогу до Дня захисників і захисниць України

12:50 01.10.2021
У Києві магазин "Сяйво книги" проводить акцію до Дня захисників і захисниць України

У Києві магазин "Сяйво книги" проводить акцію до Дня захисників і захисниць України

14:35 03.08.2021
Зеленський підписав закон про перейменування Дня захисника на День захисників і захисниць України

Зеленський підписав закон про перейменування Дня захисника на День захисників і захисниць України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів і 38 артилерійських систем

Норвегія виділить Україні перед зимою близько $92 млн гуманітарної допомоги

ОСТАННЄ

Українська прокуратура передала до Мін'юсту США і ФБР матеріали щодо окремих злочинів РФ в Україні для спільного розслідування - Костін

Галібаренко: План роботи Ради Україна-НАТО буде затверджено до кінця року

Галібаренко: У НАТО не обговорюють членство України в обмін на здачу територій

Галібаренко: Національну річну програму досягнення Україною критеріїв НАТО буде адаптовано й ухвалено до кінця цього року

Міносвіти та Мінцифри презентували проєкт "IT-студії", який переосмислює інформатику як предмет шкільної програми

ВМС Литви передали Україні комплекти радіолокаційного обладнання

Міністри оборони НАТО зберуться на засідання 11-12 жовтня. Запрошено Умєрова

Очільник Херсонської ОВА закликав до евакуації жителів громад, які розташовані на лінії вогню

Тарнавський анонсував "гарні новини" на таврійському напрямку

Сенат США проголосував за просування проєкту тимчасового бюджету, що дає змогу уникнути "шатдауну" - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА