Події

08:17 27.09.2023

Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів і 38 артилерійських систем

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Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів і 38 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 320 окупантів, 3 танки, 4 бронемашини, 38 артилерійських систем, один засіб ППО, 24 безпілотники, 31 одиницю авто і спецтехніки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 276990 (+320) осіб, танків - 4675 (+3) од, бойових броньованих машин - 8950 (+4) од, артилерійських систем - 6337 (+38) од, РСЗВ - 792 (+0) од, засоби ППО - 534 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, вертольотів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4948 (+24), крилаті ракети - 1529 (+0), кораблі / катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8792 (+29) од, спеціальна техніка - 927 (+2)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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