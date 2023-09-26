Події

10:51 26.09.2023

Нацполіція та ДБР отримали доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів - НАЗК

2 хв читати
Нацполіція та ДБР отримали доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів - НАЗК

До Єдиного порталу повідомлень викривачів під'єднано Національну поліцію України та Державне бюро розслідувань, повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зазначається, що раніше доступ до порталу отримали Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро. Відтепер працівники цих органів зможуть повідомляти на спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

"НАЗК вітає ініціативність правоохоронних органів, які оперативно приєдналися до каналу повідомлень, та закликає до цього інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції. Національне агентство надає консультативну та практичну допомогу щодо роботи порталу", - наголошують в агентстві.

Зазначається також, що протягом 60 днів від запуску порталу до ресурсу буде підключено міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні адміністрації. Протягом 90 робочих днів - апарат Верховної Ради, секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо. Далі - обласні, міські, сільські та селищні ради.

Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали, було запущено 6 вересня. Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах - інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Теги: #корупція #назк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 21.09.2023
Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

Голова НАДС: Ми маємо викорінити стереотип, що всі чиновники хабарники

14:30 19.09.2023
СБУ затримала заступника херсонського військкома і голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах

СБУ затримала заступника херсонського військкома і голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах

11:13 16.09.2023
У Дніпрі повідомили про підозри фігурантам справи про привласнення майже 1 млн грн під час ремонту школи - Офіс генпрокурора

У Дніпрі повідомили про підозри фігурантам справи про привласнення майже 1 млн грн під час ремонту школи - Офіс генпрокурора

19:19 15.09.2023
НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

19:19 13.09.2023
Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції в середовищі євродепутатів

Європарламент затвердив заходи щодо недопущення корупції в середовищі євродепутатів

11:32 12.09.2023
НАЗК закликає застосувати право вето також до закону про видалення даних засуджених за корупцію

НАЗК закликає застосувати право вето також до закону про видалення даних засуджених за корупцію

18:06 11.09.2023
Глава МЗС Німеччини наголосила на важливості посилення боротьби з корупцією в Україні

Глава МЗС Німеччини наголосила на важливості посилення боротьби з корупцією в Україні

17:12 11.09.2023
52,5% українців вважають, що критика влади за корупцію не дестабілізує країну і не зменшує довіру партнерів - опитування

52,5% українців вважають, що критика влади за корупцію не дестабілізує країну і не зменшує довіру партнерів - опитування

17:04 11.09.2023
Опитування: 55% респондентів вважають, що військова допомога Україні має надаватися за умови ефективної боротьби з корупцією

Опитування: 55% респондентів вважають, що військова допомога Україні має надаватися за умови ефективної боротьби з корупцією

16:43 11.09.2023
78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування

78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов: Наша мета - сповільнити виробництво російського озброєння

Німеччина планує у 2024 році скоротити вдвічі федеральну допомогу біженцям - ЗМІ

Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

ЗС України за добу ліквідували 400 окупантів

ОСТАННЄ

Буданов: Наша мета - сповільнити виробництво російського озброєння

На таврійському напрямку втрати ворога за добу становили 190 осіб, також знищено 35 одиниць військової техніки - Тарнавський

Мінкультури закликає забудовника зупинити руйнування історичної садиби на вул. Рейтарській у Києві

Німеччина планує у 2024 році скоротити вдвічі федеральну допомогу біженцям - ЗМІ

На Чернігівщині двоє людей впали в шахту завантаження зерна, одна з них загинула

Чорноморський флот РФ не зможе зберегти колишній рівень контролю в Чорному морі - британська розвідка

Костін на раді ООН із прав людини: Злочини РФ - переслідування українців як національної групи

Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

РФ продовжує формувати нові штурмові підрозділи для прориву укріпленої української оборони - ISW

Білий дім розраховує, що постачання Києву танків Abrams підвищать наступальні можливості ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА