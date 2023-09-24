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21:20 24.09.2023

Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

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Зеленський виділив серед результатів візиту до США та Канади збільшення оборонної підтримки

Результатом візиту до США стали нові пакети оборонної підтримки України, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Є багато хороших оборонних та інших рішень - оборонні пакети від Сполучених Штатів. Це і артилерія, потрібні снаряди, ракети для "хаймарсів", ракети для ППО, додаткові системи ППО, тактичні машини та ще деякі інші види зброї, які заявлять самі про себе на полі бою", - сказав він.

"Від Канади маємо рішення про тривалу оборонну підтримку. Обсяг – пів мільярда доларів США. Зокрема, це "медеваки" – евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовилися про виробництво та постачання", - зазначив він.

Зеленський наголосив на "історичному рішенні Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем, що було абсолютно фантастикою ще недавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю".

"Я вдячний президенту Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу і підтримує Україну", - сказав президент.

За його словами, під час відвідин Конгресу "було дуже багато запитань, багато діалогу, щирі відповіді, абсолютна відвертість і щире розуміння". "Завдяки цьому довіри стало більше, і я відчув, що підтримка України збережеться", - зазначив президент.

"У Вашингтоні меморандум про взаємодію в енергетиці. В Оттаві домовленість про відновлення Каховської ГЕС і реконструкцію Канівської. Очевидний інтерес великих компаній зі США та Канади працювати в Україні. І дуже важливим є порозуміння на рівні суспільств. На рівні звичайних людей, які дійсно переживають за Україну і дійсно бажають нам перемоги", - сказав він.

"У нас є домовленості першої леді України про підтримку реабілітації ветеранів. Є відповідне україно-канадське медичне партнерство. Олена розширює доступ української культури до провідних музеїв світу і зараз є домовленість із музеєм Метрополітен у Нью-Йорку", - сказав також Зеленський.

 

 

Теги: #сша #зеленський

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