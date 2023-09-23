Окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаудари

Ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому в суботу ввечері.

Також повідомляється, що Російська Федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 "шахедів".

"У результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.