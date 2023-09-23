Події

18:56 23.09.2023

Окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаудари

1 хв читати
Окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаудари

Ворог завдав 5 ракетних і 44 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому в суботу ввечері.

Також повідомляється, що Російська Федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони було знищено 14 із 15 "шахедів".

"У результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.

Теги: #удари #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 23.09.2023
Буданов про удари по Криму: Ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти противника

Буданов про удари по Криму: Ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти противника

13:37 22.09.2023
Окупаційна влада Севастополя повідомила про ракетний удар по штабу ЧФ

Окупаційна влада Севастополя повідомила про ракетний удар по штабу ЧФ

08:15 22.09.2023
Українські військові за добу ліквідували 480 окупантів і 40 артсистем противника

Українські військові за добу ліквідували 480 окупантів і 40 артсистем противника

10:43 21.09.2023
Унаслідок ворожих ударів по житлових кварталах Херсона троє людей загинули, п'ятеро поранені - МВС

Унаслідок ворожих ударів по житлових кварталах Херсона троє людей загинули, п'ятеро поранені - МВС

10:05 21.09.2023
Росіяни випустили 43 крилаті ракети по Україні, 36 із них знищено - Залужний

Росіяни випустили 43 крилаті ракети по Україні, 36 із них знищено - Залужний

08:17 21.09.2023
Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

06:52 21.09.2023
Унаслідок ракетного удару в Дарницькому районі п'ятеро постраждалих, зокрема дитина - мер Києва

Унаслідок ракетного удару в Дарницькому районі п'ятеро постраждалих, зокрема дитина - мер Києва

06:44 21.09.2023
Унаслідок ракетних ударів у Дарницькому районі Києва є поранені, рятувальники гасять пожежу - мер Кличко

Унаслідок ракетних ударів у Дарницькому районі Києва є поранені, рятувальники гасять пожежу - мер Кличко

06:29 21.09.2023
У Києві були вибухи в Дарницькому та Голосіївському районах

У Києві були вибухи в Дарницькому та Голосіївському районах

05:57 21.09.2023
Окупанти завдають ударів по Харкову - Синєгубов

Окупанти завдають ударів по Харкову - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов про удари по Криму: Ми вражаємо військову інфраструктуру і військові об'єкти противника

У Дніпровському районі Херсона чути вибухи - МВА

ЗСУ прорвали оборону росіян біля Вербового, після Токмака може статися найбільший прорив у контрнаступі - Тарнавський

Російські окупанти обстрілюють Херсон - міськадміністрація

У Кременчуці завершено пошукові роботи: постраждали 32 людини, зокрема троє дітей

ОСТАННЄ

У Нікополі в результаті ворожого обстрілу постраждала людина

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по скупченню сил противника

Сили оборони відбили атаки противника на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Фундація Темертеїв оголосила про благодійний внесок $1млн на підтримку проєктів Фонду Зеленської

Шмигаль і Пріцкер обговорили потреби України для швидкого відновлення

У Херсоні в результаті російських обстрілів загинула жінка, поранено чоловіка - ОВА

У Дніпровському районі Херсона чути вибухи - МВА

У Херсонській області важко поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БПЛА

У Київській області у військовослужбовця ТЦК і СП виявили арсенал зброї

Два з трьох суден, що йшли поза "зерновим коридором", пришвартувалися в порту "Південний"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА