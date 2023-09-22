Ранковий обстріл Херсона забрав життя місцевого жителя, горить житловий будинок - ОВА

Один житель Херсона загинув і один зазнав поранень унаслідок обстрілу міста з боку російських окупантів у п'ятницю вранці, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Із самого ранку в Херсоні неспокійно. Окупаційні війська накрили вогнем житлові квартали міста. Через влучання ворожих снарядів виникли пожежі в житловому будинку та гаражі. На цей час відомо про двох постраждалих. На жаль, від отриманих поранень загинув 25-річний чоловік, ще один - поранений", - написав Прокудін у телеграмі.

Раніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про двох постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами Дніпровського району міста Херсон у п'ятницю вранці. Про загиблих не повідомляли.