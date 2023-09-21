Презентовано сім пілотних проєктів у рамках майстер-плану відновлення Харкова

Сім пілотних проєктів відновлення презентовано під час інвестфоруму Kharkiv: Restart у Києві.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, збитки, завдані росіянами інфраструктурі міста, оцінюються у $9,5 млрд, такі витрати можуть покрити тільки міжнародні партнери, установи та приватні інвестори.

Під час конференції було презентовано майстер-план міста, розроблений Фондом британського архітектора Нормана Фостера на замовлення Європейської економічної комісії ООН (UNECE), і сім пілотних проєктів.

"Стійкість Харкова перед обличчям безпекових викликів - це натхнення для всіх міст України і для нас, ваших міжнародних партнерів. Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії Харків зазнав значних руйнувань. Важливо, щоб він був відновлений за принципом build back better. Фонд Нормана Фостера відіграє важливу роль у створенні майстер-плану Харкова, над яким ми працюємо в рамках проєкту ООН для українських міст", - повідомила директорка департаменту лісів, землекористування та житлового господарства Європейської економічної комісії ООН Паола Деда.

За її словами, найближчим часом передбачено підготовку семи пілотних проєктів, організацію міжнародного конкурсу на проєкти відновлення площі Свободи та прилеглої території, а також конкурс для українських архітекторів із відновлення пошкоджених панельних житлових будинків.

"У нас (ЄЕК ООН) буде стратегічне керівництво і можливість фасилітації інвестицій", - наголосила Деда.

На форумі, зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку "Барабашово"), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада", нового ТЦ біля Південного вокзалу, реконструкції простору Лопанської набережної, "міста в місті" Oleksiivka City, смарт-сіті та створення муніципальної служби таксі на електромобілях.

Науковий квартал буде створено на території колишнього ринку "Барабашово". Проєкт має на меті стати флагманським для нового генерального плану Харкова: новий мікрорайон у серці Харкова, що позиціонуватиме місто і країну на передовій інновації, технології та урбаністики. Орієнтовна площа становитиме близько 140 га з потенціалом для подальшого зростання. Ринок "Барабашово" збережеться, але в модернізованому і компактному варіанті. На решті територій буде створено мікрорайони змішаного використання, що поєднають потенціал наукових парків і сучасні підходи для створення житлових районів.

Приміський вокзал "Левада" об'єднає транспортний хаб, торговельно-розважальний і культурний центр. Приміський вокзал планують заглибити в землю і з'єднати на одному рівні зі станцією метро "Проспект Гагаріна". Загальна площа комплексу - 51,6 тис. кв. м, з них офіси - 31,3 тис. кв. м, комерційні приміщення - 20,4 тис. кв. м. Орієнтовний обсяг інвестицій - $88 млн.

Новий ТРЦ біля Південного вокзалу - комплекс із дворівневим підземним паркінгом, який за допомогою підземного і надземного пішохідних переходів планують з'єднати з будівлею вокзалу, частину площ якого теж пропонується підключити до торговельного центру. Загальна площа 53,4 тис. кв. м, зокрема паркінг 18 тис. кв. м. Територію в 1,8 га навколо, включно з частиною привокзальної площі, перетворять на сучасний громадський простір із розвиненою пішохідною та велоінфраструктурою. Орієнтовний обсяг інвестицій - $96 млн.

У результаті реконструкції Лопанської набережної буде додано ще близько 400 метрів променаду вздовж річки. На перетині вулиці Полтавський Шлях і Лопанської набережної пропонують побудувати триповерхову будівлю Арт-галереї. Орієнтовний обсяг інвестицій - $5 млн.

Новий мікрорайон Oleksiivka City на 22 га проєктується за концепцією "місто в місті", складатиметься з 16 житлових кварталів (черг), для яких запроєктовані три дитсадки, школа, стадіон, офісні й торговельні приміщення, підземні паркінги та наземні автостоянки. Кожну з черг розроблятиме окреме архітектурне бюро. Розвинена пішохідна зона мікрорайону охоплюватиме променад із кафе, майданчиків для всіх видів відпочинку, громадські простори, зокрема три площі. Планується з'єднання мікрорайону з берегом Лозовеньківського водосховища. Загальна площа об'єктів - 201 тис. кв. м, зокрема комерційні приміщення - 19 тис. кв. м, паркінги - 85 тис. кв. м, школа - 8,5 тис. кв. м, дитячий садок - 4 тис. кв. м. Орієнтовний обсяг інвестицій - $237,4 млн.

Реалізація проєкту "Смарт сіті" дасть змогу побудувати мікрорайон з автоматизацією повсякденної діяльності, підвищить комфорт і безпеку жителів. Орієнтовний обсяг інвестицій - $22,1 млн.

Проєкт розвитку муніципального е-таксі з власною інфраструктурою та мережею зарядних станцій. Пропонується закупівля 500 електромобілів та облаштування 54 зарядних станцій. Орієнтовний обсяг інвестицій - $21,63 млн.

"Тільки місто, яке має чіткий план дій, яке дає "зелене" світло інвесторам, буде успішним, буде розвиватися. Я впевнений, що Харків є і буде таким містом. І я, і моя команда працюватимемо над тим, щоб створити найсприятливіші умови для залучення інвестицій. Ми супроводжуватимемо кожного інвестора, незважаючи на розмір інвестиції", - повідомив Терехов, презентуючи проєкти.