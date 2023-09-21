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11:34 21.09.2023

Унаслідок першої за півроку ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в західному та центральному регіонах України - "Укренерго"

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Унаслідок першої за півроку ракетної атаки пошкоджено енергооб'єкти в західному та центральному регіонах України - "Укренерго"

У четвер, 21 вересня, внаслідок першої за шість місяців  ворожої ракетної атаки зазнали пошкоджень енергетичні об'єкти в західному і центральному регіонах, були частково знеструмлені споживачі в Рівненській і Житомирській областях.

"Роботу магістральних мереж у регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів у мережах обленерго", - повідомило НЕК "Укренерго" в четвер.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися відразу після відбою тривоги.

"Ми дякуємо Силам оборони України за гідну відсіч і професійну роботу. Але і енергетиків ця атака не застала зненацька, підготовка і відновлення енергосистеми не припинялися з кінця минулого опалювального сезону", - написав у фейсбуці глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, енергетики не мають інформації, чи є сьогоднішня ранкова ракетна атака початком нової масованої терористичної хвилі цілеспрямованих ударів по енергосистемі, й не можуть прогнозувати дії ворога.

"Але в нас немає ілюзій. Ми читаємо повідомлення ГУР Міноборони і знаємо, що ворог цинічний і жорстокий, усі моральні та правові рамки перейшов давно. Тому ми готуємося до будь-яких можливих сценаріїв", - зазначив Кудрицький.

Як поінформували в НЕК, станом на 21 вересня внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишаються 398 населених пунктів. Крім наслідків ранкової ракетної атаки є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської та Сумської областей. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових.

За даними компанії, в четвер здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 319 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт. Експорт іде до Словаччини та Молдови загальним обсягом 4796 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.

 

Теги: #ракетная_атака #енергообєкти

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