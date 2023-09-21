Унаслідок ворожих ударів по житлових кварталах Херсона троє людей загинули, п'ятеро поранені - МВС

Унаслідок ударів РФ по житлових кварталах Херсона в ніч на четвер у місті виникло сім пожеж, загинули троє людей, іще п'ятеро дістали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Херсоні ворог серед ночі почав наносити удари по житловим кварталам з різного озброєння. В результаті прильотів у місті виникло 7 пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста", - написав міністр у телеграм-канал у четвер.

Він зазначив, що попри триваючі обстріли, пожежники продовжували до самого ранку гасити пожежі.

"За даними поліції, троє людей загинуло, ще п'ятьох поранено", - повідомив Клименко.

За словами глави МВС, у ніч проти четверга окупанти також обстріляли запальними боєприпасами с. Кізомис у Херсонській області - загорілися житлові та господарські будівлі.