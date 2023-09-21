Події

09:51 21.09.2023

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено СТО, газову трубу та нежитлові будівлі - КМВА

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У Києві внаслідок нічного ракетного удару росіян у четвер, 21 вересня, зафіксовано падіння уламків ракет у Дарницькому та Шевченківському районах, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Так, у Шевченківському районі столиці пошкоджено газову трубу без загоряння, у житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна, а також пошкоджено вікна в нежитловому багатоповерховому будинку. При цьому інформація щодо постраждалих поки що відсутня.

У Дарницькому районі осколками пошкоджено нежитлову будівлю (без загоряння) і вікна двоповерхового гуртожитку. Крім того, осколки пошкодили станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі.

Постраждали семеро осіб, із них одна дитина (дівчинка 9-ти років). Практично у всіх поранення - це різані рани. Трьох людей шпиталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.

"Інформація попередня, дані оперативного зведення оновлюються", - зазначено в повідомленні.

Теги: #київ #ракетний_удар

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