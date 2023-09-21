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06:52 21.09.2023

Унаслідок ракетного удару в Дарницькому районі п'ятеро постраждалих, зокрема дитина - мер Києва

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Унаслідок ракетного удару в Дарницькому районі п'ятеро постраждалих, зокрема дитина - мер Києва

Унаслідок нічного ракетного удару в Дарницькому районі Києва п'ятеро постраждалих, зокрема, госпіталізували 18-ти річну дівчину і 9-ти річну дитину, повідомив мер Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі зараз 5 постраждалих. Трьох (серед них 9-ти річна дівчинка) госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомляв, що "У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним об'єктом, куди впали уламки".

Уточнюється, що в Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Горять також 2 автомобілі. Вибито вікна в двоповерховому будинку поруч.

Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

 

 

 

 

 

Теги: #київ #наслідки #удари

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