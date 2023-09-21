Унаслідок ракетних ударів у Дарницькому районі Києва є поранені, рятувальники гасять пожежу - мер Кличко

Унаслідок нічного обстрілу ракетами в Шевченківському районі Києва уламки ракети пошкодили газову трубу, у Дарницькому є поранені, пошкоджено нежитлові будівлі, рятувальники гасять пожежу, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожеж немає. Газова служба на місці. У Дарницькому районі є руйнування нежитлових будівель", - написав він у телеграм-каналі.

Також повідомляє мер, у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу. Є звернення до медиків.

У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.