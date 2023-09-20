ДБР затримало двох співробітників військкомату Самбора, які знущалися і били чоловіка

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали двох співробітників військкомату міста Самбора Львівської області, які незаконно тримали, знущалися і били чоловіка в приміщенні військкомату, вимагаючи від нього проходження військово-лікарської комісії.

"Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату", - повідомляють у телеграм-каналі ДБР у середу.

За інформацією ДБР, попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. "Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею інтернет у цей же день", - уточнюють у повідомленні.

ДБР розпочало розслідування цього інциденту в межах відкритого кримінального провадження. Співробітники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

"Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися, аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію", - зазначають у ДБР.