Україна може створити зернові хаби в портах Африки

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити зернові хаби у портах Африки, повідомляє сайт глави держави.

"Україна пропонує дуже чіткі дії. Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки", - цитує прес-служба слова Зеленського, сказані під час саміту Цілей сталого розвитку.

За його словами, вже розпочато переговори щодо таких можливостей. Це допоможе запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку.

Він зазначив, що Україна ніколи не відмовиться від ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки: "Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот із наших чорноморських вод та надати більше простору Чорноморській зерновій ініціативі, а також гуманітарній ініціативі "Зерно з України". Результати справді вражають".

"Український експорт продовольства досяг берегів Алжиру, Джибуті, Єгипту, Кенії, Лівії, Лівану, Марокко, Сомалі, Тунісу, Бангладеш, Китаю, Індії, Індонезії, Малайзії, Шрі-Ланки, Таїланду, В'єтнаму, Оман, Пакистан, Туреччина, інші країни З транзитних портів наша продукція доставлена до Ефіопії та Судану", - наголосив президент.

За його словами, загалом 32 млн. тонн їжі. Це на 32 мільйони тонн менше за хаос.

"Я дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дякую, друзі! Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато більш амбітних цілей", - додав Зеленський.