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21:08 19.09.2023

Вашингтон закликав Баку припинити військові дії в Нагірному Карабаху та почати переговори

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Вашингтон закликав Баку припинити військові дії в Нагірному Карабаху та почати переговори

У держдепі США висловлюють занепокоєння ситуацією, яка складається в Нагірному Карабаху.

"США глибоко стурбовані військовими діями Азербайджану в Нагірному Карабаху та закликають негайно припинити їх. Вони лише погіршують і без того жалюгідну гуманітарну ситуацію в Нагірному Карабаху та підривають перспективи на досягнення миру", - йдеться в комюніке, поширеному у вівторок американським зовнішньополітичним відомством від імені держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Раніше ми доводили до відома Азербайджану, що застосування сили під час врегулювання розбіжностей неприйнятне, оскільки це суперечить зусиллям зі створення умов для досягнення справедливого і гідного миру в регіоні", - наголошується в документі.

"Ми закликаємо негайно покінчити з протистоянням і почати діалог між Баку і представниками Нагірного Карабаху", - йдеться в повідомленні держдепу США.

Міністерство оборони Азербайджану у вівторок оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

 

 

Теги: #сша #карабах #реакція #держдеп

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