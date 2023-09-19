В Україні розпочала роботу Платформа забезпечення гендерного мейнстримінгу та інклюзії у відновленні

Розпочала роботу "Платформа забезпечення гендерного мейнстрімінгу та інклюзії у відбудові", повідомляє пресслужба віцепрем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції.

"18 вересня відбувся запуск і презентація "Платформи забезпечення гендерного мейнстримінгу та відновлення інклюзії". Платформа діятиме як дорадчий орган при Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", - ідеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що Платформа має на меті забезпечення скоординованої співпраці міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, громадянського суспільства, представників бізнесу та міжнародних організацій і включення принципу гендерної рівності та інклюзії в процес відновлення України.

Основними завданнями Платформи є координація та адвокація принципу ґендерної рівності та інклюзії у відбудові, а також комунікація з міжнародними партнерами щодо: підготовки пропозицій із забезпечення ґендерної рівності та інклюзії у відбудові; взаємодії з міжнародними організаціями, фондами та структурами у сфері ґендерно-відповідального відбудови, зокрема задля виконання завдань рамкових угод та меморандумів про співробітництво з цих питань.

Координаторкою Платформи є віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, а заступницею координаторки - урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.