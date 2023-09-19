У Чорному та Азовському морях на чергуванні 8 ворожих кораблів, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

Чотири кораблі російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, стільки ж - в Азовському та ще один - у Середземному, але жоден із них не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомляється в телеграм-каналі Військово-Морських сил Збройних сил України станом на 9:00 вівторка.

Окупованим Керч-Єнікальським каналом в інтересах РФ за добу пройшло шість кораблів у бік Чорного моря (з них один пішов далі в бік Босфору) і 26 - у бік Азовського (з них три прямували з Босфору).