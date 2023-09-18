Події

23:15 18.09.2023

Зеленський прибув до США

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Президент України Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН та проведе двосторонні зустрічі.

"Нью-Йорк. Відразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Насамперед підтримка наших людей та подяка тим, хто допомагає Україні та українцям", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Далі – важливі та насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені значні двосторонні зустрічі", - зазначив він.

Зеленський написав також, що "територіальна цілісність держави є ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм".

"Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", - заявив він.

У Вашингтоні, за його словами, заплановані переговори з президентом США, лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом. "Зустрічся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Дякую за лідерство США у підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - написав також Зеленський.

Теги: #сша #оон #україна #візит #зеленський

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