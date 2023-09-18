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20:33 18.09.2023

У Болгарії знешкодили боєприпас, прикріплений до елементів БПЛА, виявлених уночі - Міноборони

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У Болгарії знешкодили боєприпас, прикріплений до елементів БПЛА, виявлених уночі - Міноборони

Спеціалізована група Військово-морського флоту Болгарії знешкодила боєприпас, що був прикріплений до елементів БПЛА, виявлених у районі Тюленова біля Чорного моря вночі, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Болгарії.

"За отриманим сигналом військовослужбовці здійснили огляд місця події, під час якого було встановлено, що до залишків безпілотника прикріплена 82-мм мінометна міна. Також було визначено, що через сильне пошкодження боєприпасу його переміщення і транспортування на полігон або інше відповідне місце утилізації неможливі. Було ухвалено рішення знищити боєприпас мінометної міни на місці, зробивши контрольований вибух у безпечній зоні радіусом 150 м", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міноборони в понеділок.

У свою чергу міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що знайдений БПЛА, ймовірно, пов'язаний із війною в Україні, проте його походження невідоме, передає CNN.

"Міністр оборони Болгарії заявив, що, на його думку, безпілотник, викинутий на берег його країни, "пов'язаний із війною, яку Росія розпочала проти України", але додав, що поки що неможливо однозначно сказати, чий це безпілотник і звідки він прибув", - ідеться в повідомленні.

Раніше Тагарев повідомляв телеканалу Nova TV, що в понеділок уранці до району виявлення елементів БПЛА виїхали фахівці. Міністр припустив, що безпілотник, можливо, впав у воду, а потім його викинуло на берег.

"Міністр сказав, що йому невідомо, як довго безпілотник пролежав непоміченим, але зазначив, що це не перший такий пережиток війни, виявлений за межами кордонів конфлікту", - зазначають у CNN.

 

 

Теги: #болгарія #знищення #боєприпас

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