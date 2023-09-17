Події

10:30 17.09.2023

Унаслідок російської атаки в Березівському районі пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру - Одеська ОВА

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Уночі російські окупанти обстріляли сільськогосподарську інфраструктуру в Березівському районі Одеської області, внаслідок цього пошкоджено угіддя та зерносховище, повідомляє голова ОВА Олег Кіпер.

"...На жаль, є влучання на території Березівського району. Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру: угіддя та зерносховище. На щастя, постраждалих немає", - написав Кіпер у телеграм-каналі в неділю.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Очільник ОВА також повідомив, що вночі сили ППО знищили 2 ударних БпЛА і 5 ракет в області.

Теги: #одеська_область #обстріл

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