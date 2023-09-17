Події

10:10 17.09.2023

Зеленський у День рятівника: дякую за те, що ви даєте такий взірець самовідданості

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Зеленський у День рятівника: дякую за те, що ви даєте такий взірець самовідданості

Президент України Володимир Зеленський привітав рятівників з їхнім професійним святом і зазначив, що співробітники ДСНС врятували тисячі людей після російських обстрілів.

"За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятівника", - наголосив президент.

 

 

Теги: #свято #дснс

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