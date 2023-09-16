Ворожий безпілотник міг стати причиною пожежі в Запоріжжі, інформація про постраждалих уточнюється

За попередніми даними, причиною пожежі в одному з районів Запоріжжя в суботу став російський БПЛА невизначеного типу, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні в одному з районів обласного центру виникла пожежа. За попередніми даними, причиною загоряння міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав він у телеграм-каналі в суботу.