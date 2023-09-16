Події

19:08 16.09.2023

Ворожий безпілотник міг стати причиною пожежі в Запоріжжі, інформація про постраждалих уточнюється

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Ворожий безпілотник міг стати причиною пожежі в Запоріжжі, інформація про постраждалих уточнюється

За попередніми даними, причиною пожежі в одному з районів Запоріжжя в суботу став російський БПЛА невизначеного типу, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Сьогодні в одному з районів обласного центру виникла пожежа. За попередніми даними, причиною загоряння міг стати ворожий безпілотник невизначеного типу. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #бпла

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