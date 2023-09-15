Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських БПЛА залежно від "рівня загрози"

Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських безпілотників залежно від "рівня загрози", окрім цього в район дельти Дунаю на кордоні з Україною було направлено 600 військовослужбовців, повідомляє румунський новинний телеканал Digi24 з посиланням на генерала Георге Влада, заступника начальника штабу оборони.

"Ми вирішили направити близько 600 солдатів для зміцнення лінії оборони в північній частині Добруджі. Ми розмістили кілька радарів, активізували оборону і провели переговори з нашими партнерами-союзниками (НАТО), щоб знайти рішення для протистояння російській агресії", - сказав Влад в інтерв'ю шведському телеканалу.

Відповідаючи на запитання, чи буде Румунія використовувати свої зенітні системи проти російських БПЛА, заступник начальника штабу оборони відповів: "Залежно від рівня загрози ми готові використовувати всю військову міць для захисту румунської території".

Як повідомлялося, 14 вересня Міністерство оборони Румунії посилило обмеження на польоти над кордоном з Одеською областю, зокрема в регіоні Північна Добруджа між містами Сулина і Галац. У відомстві зазначають, що рішення про посилення обмежень на польоти було ухвалено на тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї.