Події

17:56 15.09.2023

Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність і незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ і частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомив голова уряду, згідно із законопроєктом, "САП отримає статус юридичної особи публічного права", у ньому "чітко окреслюються повноваження керівника зі статусом заступника генпрокурора". Керівник САП "самостійно визначатиме штат, структуру та організацію установи".

У законопроєкті також "створюються механізми підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів і врегульовуються процедури конкурсного відбору прокурорів".

"Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції. Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в парламенті", - підсумував прем'єр-міністр України.

Теги: #самостійність #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 15.09.2023
Законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП зареєстровано в парламенті

Законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП зареєстровано в парламенті

13:14 05.09.2023
Спроби втручання у підслідність НАБУ є загрозою незалежності - керівники антикорупційних органів

Спроби втручання у підслідність НАБУ є загрозою незалежності - керівники антикорупційних органів

19:35 24.08.2023
САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

16:49 24.08.2023
У кримінальному провадженні щодо незаконного виведення коштів з Укргазбанку змінено підозри та пред'явлено нові - САП

У кримінальному провадженні щодо незаконного виведення коштів з Укргазбанку змінено підозри та пред'явлено нові - САП

19:16 21.08.2023
Суд засудив ексдиректора "Держзовнішінформу" до десяти років позбавлення волі

Суд засудив ексдиректора "Держзовнішінформу" до десяти років позбавлення волі

14:50 16.08.2023
Керівник САП: Перше півріччя 2023 року стало найрезультативнішим у роботі, але кадрові й адміністративні можливості обмежені

Керівник САП: Перше півріччя 2023 року стало найрезультативнішим у роботі, але кадрові й адміністративні можливості обмежені

12:13 16.08.2023
Телефон ексголови Верховного Суду розблоковано і буде використано в розслідуванні інших епізодів корупції - керівник САП

Телефон ексголови Верховного Суду розблоковано і буде використано в розслідуванні інших епізодів корупції - керівник САП

11:20 16.08.2023
Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої групи, яка привласнила землю біля Києва вартістю 2 млрд грн

14:26 04.08.2023
САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

САП подала позов про визнання необґрунтованими активів одного із заступників управління ДБР на суму понад 7 млн грн

18:12 26.07.2023
Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

Голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру в підбурюванні до надання хабара - САП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про держбюджет-2024 - Стефанчук

Морський дрон СБУ підбив ворожий ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти - джерело

Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських БПЛА залежно від "рівня загрози"

Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

ЮНЕСКО включило до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова

Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА