Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність і незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ і частина державного курсу на системну боротьбу з корупцією", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомив голова уряду, згідно із законопроєктом, "САП отримає статус юридичної особи публічного права", у ньому "чітко окреслюються повноваження керівника зі статусом заступника генпрокурора". Керівник САП "самостійно визначатиме штат, структуру та організацію установи".

У законопроєкті також "створюються механізми підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів і врегульовуються процедури конкурсного відбору прокурорів".

"Таким чином САП працюватиме ефективніше, а Україна досягне більшого прогресу в подоланні корупції. Незабаром законопроєкт буде зареєстрований в парламенті", - підсумував прем'єр-міністр України.