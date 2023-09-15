Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України підозру в державній зраді отримав народний депутат Нестор Шуфрич.

"Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу антиукраїнської діяльності чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

За інформацією СБУ, матеріали розслідування свідчать про те, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У СБУ нагадують, що Сівкович утік до Москви 2014 року і створив "кротоферму" для підривної діяльності проти України.

"Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова Служби безпеки Василь Малюк", - наголошується в повідомленні.

В українській спецслужбі уточнюють, що одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

"Він систематично поширював наративи кремля про те, що Українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ". У такий спосіб Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

За місцями проживання фігуранта та у його близького оточення відбуваються 45 обшуків.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.