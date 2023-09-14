У МЗС України назвали п'ять основних причин, чому Єврокомісія не повинна продовжувати заборони на імпорт української агропродукції

Підстав для продовження Єврокомісією заборони на імпорт українських зернових до держав - членів Європейського Союзу немає, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Завтра, 15 вересня, спливає заборона Європейської комісії на імпорт українських зернових до ЄС. Підстав продовжувати це рішення немає. П'ять основних причин: 1. Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої пропрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн. 2. Експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку. Незважаючи на заборону Єврокомісії та тривалу відсутність імпорту українських зернових, проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили на необхідності того, щоб насамперед уряди цих країн знайшли національні рішення, "і точно не за рахунок обмежень для України". "Для цього Брюссель має низку інструментів підтримки", - додав речник.

Ніколенко зазначив, що сьогоднішнє рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових "тільки підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів".

Крім того, у відомстві наголосили, що штучне обмеження українського експорту грає на руку РФ, конкуренту України на світових ринках зерна.

"Для неї (РФ - ІФ-У) заборон на ринку ЄС немає. Скорочення поставок українського зерна означає можливість для Росії заробляти більше грошей на війну проти України", - заявили в МЗС.

Речник додав, що заборона на імпорт "у принципі протиправна" - порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципи й норми Єдиного ринку ЄС.