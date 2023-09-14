JYSK відкрив оновлений магазин у Білій Церкві

Міжнародна мережа JYSK у четвер відкрила магазин у ТРЦ "ВЕГА" в Білій Церкві після оновлення та розширення торговельної площі, повідомила пресслужба ритейлера.

Згідно з повідомленням, торговельна площа магазину зросла з 890 кв. м до 1077 кв. м, площа складу - зі 140 кв. м до 213 кв. м.

Магазин оновлено відповідно до сучасної концепції мережі 3.0 з новим плануванням і дизайном. Також у магазині представлені три виставкові зони. Для співробітників обладнано нову їдальню та гардеробну.

Як повідомлялося, від початку 2023 року мережа JYSK відкрила п'ять нових магазинів і оновила роботу трьох діючих.

Наразі в Україні працюють 88 магазинів JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Як зазначають у компанії, ця цифра має збільшитися до 100 уже 2024 року. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group більш ніж з 3,2 тис. магазинів у 48 країнах.

Виторг JYSK у 2022/23 фінансовому році становив EUR 5,2 млрд.