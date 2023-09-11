Події

19:08 11.09.2023

В Україні обстежено понад 40% сільгоспземель на деокупованих територіях

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В Україні обстежено понад 40% сільгоспземель на деокупованих територіях

В Україні згідно з планом розмінування обстеженню підлягають 470 тис. га сільгоспземель на звільнених територіях, з яких 188,6 тис. га вже оглянуто, повідомила пресслужба Міністерства оборони України в телеграмі.

Згідно з повідомленням, понад 124 га з оглянутих земель потребують очищення. Уже очищено понад 76 тис. га, з яких у Херсонській області 68,31 тис. га, Миколаївській - 8,417 тис. га, Київській - 947 га, Чернігівській та Харківській - 95 га і 49 га відповідно. Майже 7,8 тис. га необхідно розмінувати.

До обстеження залучено понад 1 000 фахівців і 17 машин механізованого розмінування. Вони працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Як повідомлялося, за оцінками програми розвитку ООН, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 млн.

За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тис. кв. км України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 млн осіб у всьому світі.

 

Теги: #земля #розмінування

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