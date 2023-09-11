Події

00:48 11.09.2023

За минулі сім днів маємо поступ уперед

1 хв читати
За минулі сім днів маємо поступ уперед

Президент України Володимир Зеленський відзначає рух уперед на кількох ділянках фронту.

"За минулі сім днів маємо просування вперед. На Таврійському напрямках є рух, на Бахмутському напрямку є рух. Куп'янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Мар'їнка – ми там тримаємо позиції. Я дякую всім воїнам, які це забезпечують", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Кожного тижня незмінна ініціатива в руках наших воїнів. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо все про це пам'ятати", - зазначив президент.

Теги: #україна #контрнаступление #зеленський #просування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:36 11.09.2023
Кулеба засудив Захід за повільність створення трибуналу над російськими лідерами

Кулеба засудив Захід за повільність створення трибуналу над російськими лідерами

01:54 11.09.2023
Росія облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією

Росія облаштовує військові бази поблизу кордону з Фінляндією

01:04 11.09.2023
Скорочення військової допомоги Україні створить ризики для Заходу

Скорочення військової допомоги Україні створить ризики для Заходу

22:15 10.09.2023
Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

12:11 10.09.2023
Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

Україна й Литва мають намір перенести ветконтроль транзитних вантажів у порт Клайпеда і відновити залізничне сполучення

04:35 10.09.2023
У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

У Києві внаслідок пожежі загинула жінка - ДСНС

03:41 10.09.2023
У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

У серпні росіяни завдавали по Україні ударів озброєнням, випущеним у третьому кварталі 2023 року - ГУР Міноборони

02:26 10.09.2023
Умєров: Нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

Умєров: Нам потрібно впровадити нову філософію ставлення до воїнів

00:31 10.09.2023
Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

Буданов розповів про просування контрнаступу, головна проблема - мінування та безліч дронів-камікадзе

00:29 10.09.2023
Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

Суд узяв під варту полковника ДСНС через розкрадання палива - ГБР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загибель іноземних волонтерів показує, наскільки близька війна в Україні для всіх, хто цінує життя - Зеленський

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

ЗС України просунулися під Кліщіївкою та Роботиним і стримують окупантів на чотирьох напрямках

Під Часовим Яром загинули двоє іноземних волонтерів "Road to Relief"

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи

ОСТАННЄ

Число загиблих внаслідок землетрусу в Марокко перевищило 2100 людей

Петреус закликав прискорити постачання в Україну F-16 і ракет ATACMS

ПС ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на південному сході України

Іспанія, Франція, Туреччина, Ізраїль пообіцяли допомогти Марокко у зв'язку із землетрусом

Окупанти обстріляли Херсон, поранено місцеву жительку

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні зросла майже на 50 тис.

Ворог обстріляв пожежну частину в Херсоні

Українська авіація за добу завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів

Агресор обстріляв два райони Дніпропетровської області, в результаті знищено вантажівку

Окупанти завдали п’ять ракетних і 81 авіаудар по Україні за добу, зруйновано понад 100 житлових будинків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА