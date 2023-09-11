За минулі сім днів маємо поступ уперед

Президент України Володимир Зеленський відзначає рух уперед на кількох ділянках фронту.

"За минулі сім днів маємо просування вперед. На Таврійському напрямках є рух, на Бахмутському напрямку є рух. Куп'янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Мар'їнка – ми там тримаємо позиції. Я дякую всім воїнам, які це забезпечують", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Кожного тижня незмінна ініціатива в руках наших воїнів. Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо все про це пам'ятати", - зазначив президент.