Події

20:53 09.09.2023

В Одесі внаслідок пожежі постраждали чоловік і чотири дитини, їх госпіталізовано

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В Одесі внаслідок пожежі постраждали чоловік і чотири дитини, їх госпіталізовано

В Одесі виникло загоряння у двоповерховому житловому будинку, внаслідок пожежі постраждав чоловік і четверо дітей, усіх їх було госпіталізовано, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Займання виникло в житловому будинку по вулиці 3-тя лінія Марії Демченко. Горів двоповерховий житловий будинок. О 17:31 пожежу локалізовано та о 17:47 ліквідовано на площі 80 м2. Унаслідок пожежі постраждали 5 осіб, двоє з яких, батько, 1972 року народження та донька, 2019 року народження, у важкому стані госпіталізовані до медичного закладу. Також троє дівчаток: 2013, 2017 та 2008 років народження, самостійно доставлені до лікарні родичами. Стан здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

У ДСНС зазначають, що ймовірною причиною загоряння є аварійний режим роботи зарядного пристрою акумуляторної батареї.

На місці події з родичами постраждалих працювали психологи ДСНС.

 

 

 

Теги: #одеса #пожежа #постраждалі

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