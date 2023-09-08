ППО вночі збила 14 "Шахедів" над Одещиною, виникла пожежа, жертв немає - голова обладміністрації

Сили протиповітряної оборони збили в небі над Одеською областю 14 ударних безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами в ніч на п'ятницю, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цієї ночі російські терористи вп’яте за тиждень атакували ударними безпілотниками Одещину. Наші сили ППО знищили 14 "Шахедів" над Одеською областю. Уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували", - написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, загиблих і постраждалих унаслідок падіння уламків збитих дронів немає.