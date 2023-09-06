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17:07 06.09.2023

Зеленський: російський удар по ринку в Костянтинівці - навмисний

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Зеленський: російський удар по ринку в Костянтинівці - навмисний

Президент України Володимир Зеленський назвав російський ракетний удар по Костянтинівці навмисним.

"Я був багато разів у Костянтинівці зі своєю командою, і хто знає це місце, прекрасно орієнтується, що це - цивільне місце, там немає жодних військових частин і близько. Удар навмисний, ми розуміємо, що вони роблять те саме, що й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки українських сил оборони", - сказав він у середу на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Ми розуміємо, що вони били навмисно. Я знаю, що вже є заяви з російської сторони, що якийсь наш літак щось не туди потрапив. Ми розуміємо, що там відбувається, яким видом (озброєння) вони вдарили по нас", - сказав він.

За словами президента, "перемогти цей російський терор - завдання для нас усіх, усіх у світі, українців, наших партнерів".

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу РФ ринку в Костянтинівці загинули 16 осіб, ще 31 людину поранено. Триває розбір завалів.

Теги: #обстріл #костянтинівка #зеленський #фредеріксен

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