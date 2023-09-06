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14:19 06.09.2023

Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

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Блінкен під час візиту до Києва: Ми бачимо гарний прогрес у контрнаступі, хочемо переконатися, що в України є все необхідне

фото: МЗС

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його візит до Києва демонструє постійну і рішучу підтримку України, а також зазначив, що США хочуть переконатися, що в України є все необхідне для успіху в контрнаступі.

"Щоразу, коли я тут, мене вражає незвичайна хоробрість і стійкість українського народу, українських сил, українського керівництва", - сказав він перед початком переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

За словами Блінкена, він прибув до України, щоб насамперед продемонструвати "постійну і рішучу підтримку" з боку США України в боротьбі з російською агресією.

"Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Це дуже складно. Ми хочемо переконатися, що в України є все, що їй потрібно не тільки для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що є сильний стримувальний фактор, сильна обороноздатність", - заявив держсекретар США.

Він також наголосив, що США сповнені рішучості продовжувати працювати з партнерами для відновлення сильної економіки, сильної демократії, "щоб Україна не тільки вижила, а й процвітала в майбутньому".

"І в цьому Україна є сильним партнером США. Для мене завжди особливе задоволення бути поруч не тільки з моїм колегою, а й з моїм другом Дмитром Кулебою", - зазначив Блінкен.

Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що "з нетерпінням очікує продуктивної, орієнтованої на результат розмови з Блінкеном".

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня, прибув до України. Він розпочав свій візит до Києва із вшанування пам'яті наших полеглих героїв на Берковецькому кладовищі.

Теги: #візит #кулеба #блінкен

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