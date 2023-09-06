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12:25 06.09.2023

Атака російських БПЛА призвела до пошкодження електромережі та відключення споживачів в Одеській області - Міненерго

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Атака російських БПЛА призвела до пошкодження електромережі та відключення споживачів в Одеській області - Міненерго

В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, внаслідок чого частина споживачів у місті Кілія залишається без світла, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в середу, ремонтні бригади оглядають пошкоджені мережі.

Водночас у Миколаївській області з технологічних причин одночасно відключалися дві повітряні лінії (ПЛ) електропередачі 150 кВ, що призвело до розвантаження двох ВЕС сумарним навантаженням 80 МВт. Але менш ніж за годину навантаження ВЕС було відновлено.

На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася ПЛ 35 кВ і підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тис. абонентів у 9 населених пунктах. Частково абоненти живляться, ремонтні роботи тривають із дозволу військових.

Традиційно через бойові дії залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

За даними сайту ENTSO-E, на сьогоднішній день імпорт е/е, здійснюваний з Молдови та Словаччини, зріс на 43% - до 3221 МВт-год. Водночас експорт електроенергії, що розпочався з 3 вересня, становить 360 МВт, надходячи зі Словаччини з 10:00 до 12:00 по 180 МВт-год. Учора він становив 400 МВт-год у ці ж години.

Теги: #одеська_область #обстріл #знеструмлення

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