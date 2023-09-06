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01:51 06.09.2023

Понад половина чиновників подали декларації за 2021 рік за відсутності обов'язку це робити - голова НАЗК

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Понад половина чиновників подали декларації за 2021 рік за відсутності обов'язку це робити - голова НАЗК


 Понад половина чиновників, які мають подавати дані про свій матеріальний стан, подали декларації за 2021 рік за відсутності обов'язку це робити, повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Радіо Свобода.
"І вже близько половини за 2022 рік. Це свідчить про те, що бути доброчесними, звітувати про свої статки перед суспільством стало звичкою для державних службовців в Україні", - сказав він.
Щодо народних депутатів, Новіков визнав, що вони "не поспішають подавати декларації".
"Тільки 10% приблизно народних депутатів подали декларації. На відміну від інших публічних службовців, серед яких половина подала декларації. Тобто в 5 разів менше, ніж інші декларанти", - наголосив голова НАЗК, уточнивши, що йдеться про декларації "за 2021 рік і так само за 2022-й, приблизно однакова статистика".
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада передбачила покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовими особами.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні та в цілому підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Теги: #чиновники #україна #декларації #напк

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