Події

23:32 05.09.2023

Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

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Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у наших міжнародників, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський, який повернувся до Києва після поїздки до військ, що перебувають у Запорізькій і Донецькій областях.
"Два дні на Донбасі, 13 бойових бригад разом із генералами Сирським, Тарнавським, поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів", - сказав він.
За словами Зеленського, "усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у рядових, у наших міжнародників. Буде нова поставка. Буде нове виробництво нашої зброї. Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що потрібно зробити, зробимо".
"І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалося, будуть важливі події для України, мають бути і важливі рішення для України", - сказав президент.

Теги: #україна #зсу #зеленський

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