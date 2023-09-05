Усі запити воїнів будуть у генералів - Зеленський

Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у наших міжнародників, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський, який повернувся до Києва після поїздки до військ, що перебувають у Запорізькій і Донецькій областях.

"Два дні на Донбасі, 13 бойових бригад разом із генералами Сирським, Тарнавським, поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів", - сказав він.

За словами Зеленського, "усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у рядових, у наших міжнародників. Буде нова поставка. Буде нове виробництво нашої зброї. Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що потрібно зробити, зробимо".

"І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалося, будуть важливі події для України, мають бути і важливі рішення для України", - сказав президент.