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13:58 05.09.2023

Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на бахмутському напрямку

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Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки на Донеччину відвідав бойові бригади, які ведуть наступальні дії на бахмутському напрямку, повідомляє пресслужба глави держави.

Він, зокрема, побував у розташуванні 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Президент також зустрівся з командувачем Сухопутних військ Збройних сил України, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександром Сирським і заслухав доповіді щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар".

Окрім того, Зеленський детально обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт і засоби РЕБ.

За мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України президент нагородив воїнів, які входять до складу ОСУВ "Хортиця", орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.

"Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги. Рідним, близьким – теплі вітання. Уклін батькам, що виховали таких справжніх українців, як ви", - сказав Зеленський під час вручення нагород.

Теги: #зеленский #бахмут

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